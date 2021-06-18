СНБО будет вводить санкции против “земельных махинаторов” – глава Минагрополитики

“Есть три уровня задач. Первый – через взаимодействие с правоохранительными органами и по соответствующей судебной процедуре, которой обяжут возвращать земли. Второй. Те, кто незаконно приватизировал земли, могут добровольно отказаться от них в пользу громады или государства. Такая процедура предусмотрена Гражданским кодексом Украины. В таком случае они уйдут судебных приговоров и уголовной ответственности”, – рассказал Лещенко.

Он добавил что третий уровень – работа с так называемыми земельными махинаторами – лицами, которые аккумулировали “огромные массивы земель”.

“К ним будут применяться соответствующие санкции СНБО”, – заявил Лешенко.

“К сожалению, за все эти годы в Украине чиновничьи кланы сформировали целые латифундии, в рамках которых формировались земельные массивы. К этим чиновникам и подставным лицам, которых они использовали, будут применять санкции. А именно замораживать соответствующие активы. Это будет делаться при взаимодействии с правоохранительными органами для возвращения наделов в доход государства”, – добавил министр.

Он считает, что этот процесс может начаться в 2021 году.

Имен этих “махинаторов” Лещенко не назвал.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая, в день подписания одного из законов, необходимых для запуска рынка земли, говорил, что за время действия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения государство потеряло около 5 млн гектаров земли.

“За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли землю у государства, которая равна по площади почти двум полуостровам Крым. Безусловно, мы делаем все, чтобы вернуть и то и другое”, – говорил Зеленский.

С 1 июля в Украине должен заработать рынок земли. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

5 января Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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