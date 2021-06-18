 

Володин раскритиковал инициативы о снижении нештрафуемого порога скорости

18.06.2021, 16:52, Разное
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Председатель ГД указал на недостаточную проработку таких предложений. По его мнению, их реализация может привести к росту коррупции, ошибкам при определении превышения скорости.

“С другой стороны, те, кто их инициирует, не учитывают негативного отношения к этому большинства депутатов Госдумы», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Если нет желающих поддержать такие инициативы, то непонятно, для чего это делается, отметил председатель ГД.

«В ситуации, когда и так много тревог и напряжения в обществе, лучше не предлагать темы, которые под собой не имеют оснований для поддержки», — добавил спикер Госдумы.

Ранее депутат Родин Букачаков внес на рассмотрение палаты законопроект о штрафе в 500 рублей за превышение скорости в черте населенных пунктов на 10−20 километров. В Госдуме неоднократно критиковали подобные предложения.



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