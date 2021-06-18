 

Суд арестовал финансиста Корищенко по обвинению в растрате

18.06.2021, 16:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, ныне завкафедрой в РАНХиГС, по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко. Срок избранной ему меры пресечения судом установлен до 16 августа», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд также рассмотрит в ближайшее время ходатайство следствия об аресте бизнесмена Максима Пальчуна, который также является фигурантом этого уголовного дела.

Корищенко и Пальчун были задержаны в пятницу. Санкция статьи, вменяемой фигурантам уголовного дела о растрате, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Всероссийский флешмоб «Голубь мира» провели в Приморье и Омской области

28.07 / Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет конвейер в следующем году

28.04 / Мишустин выразил надежду на скорое завершение вакцинации от COVID

26.07 / Минобороны сообщило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдон»

20.08 / Кудрин доложил Путину о нарушениях в бюджете на 50 млрд рублей

12.05 / Первый ЗРК С-350 «Витязь» поступил на вооружение ЮВО

07.09 / Кремль анонсировал визит Лукашенко в Москву в ближайшие дни

27.08 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

16.05 / Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме

18.09 / Бренд Hyundai возродит хетчбэк Getz

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика