Суд арестовал финансиста Корищенко по обвинению в растрате

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, ныне завкафедрой в РАНХиГС, по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко. Срок избранной ему меры пресечения судом установлен до 16 августа», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд также рассмотрит в ближайшее время ходатайство следствия об аресте бизнесмена Максима Пальчуна, который также является фигурантом этого уголовного дела.

Корищенко и Пальчун были задержаны в пятницу. Санкция статьи, вменяемой фигурантам уголовного дела о растрате, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.