Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России»

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в связи с обострением ситуации с заболеваемостью COVID, рассказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Михаил Лебедев.

«Это не рядовое мероприятие, поэтому важно обеспечить самое строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В каждой зоне мероприятия будут находиться санитайзеры, а воздух будет обеззаражен рециркуляторами», – добавил Лебедев. Он уточнил, что накануне мероприятия все участники должны будут пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и только делегаты с отрицательным тестом смогут принять участие в съезде. Кроме того, в «Экспоцентре» будет работать пункт экспресс-тестирования. «Конечно же, все участники в обязательном порядке будут носить маски, которые необходимо будет обновлять каждые полчаса», – подчеркнул собеседник.

По его словам, между делегатами будет установлена социальная дистанция, она будет соблюдаться даже во время проведения тайного голосования. А само тайное голосование будет проходить в отдельном помещении.

Он также напомнил, что число делегатов и гостей съезда будет сокращено почти втрое. «Участникам будут напоминать о соблюдении мер безопасности, в частности, о необходимости вовремя сменить маску. В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией вновь обострилась, поэтому контроль за соблюдением всех предписанных норм крайне необходим», – заключил Лебедев.

Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Делегаты Съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.