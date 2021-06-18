АвтоВАЗ решил премировать сотрудников за вакцинацию от COVID-19

Руководство АО «АвтоВАЗ» решило финансово стимулировать своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса: всем привившимся выплатят премию.

«Осуществить выплату материальной помощи в размере 1500 рублей работникам АО «АвтоВАЗ», сделавшим вакцинацию против COVID-19 (первый компонент) до 16.07.2021 (включительно) и работающим по состоянию на 16.07.2021 (включительно)», – пишет «Российская газета», ссылаясь на приказ за подписью президента АвтоВАЗа Николя Мора.

Приказ распространяется не только на работников непосредственно АвтоВАЗа, но и на тех, кто является сотрудником дочерних структур компании, в том числе типографии, «ВИС-Авто», сети магазинов сертифицированных запчастей «Лада-Имидж» и так далее.

С 16 июля 2021 года АвтоВАЗ уходит в единый корпоративный отпуск, который продлится до 25 августа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей.