Таинственный любовник Асмус – Личное мнение

Величайшая актриса современности Асмус вдруг снова объявила, что несвободна — и кто бы мог подумать! — уже больше года!

«Да, у меня есть отношения и не один год уже».



Фото: Соцсети

Чо, Гарик Бульдогович, не ожидал? Вот так-то, вуаля!

Кто этот тип, сменивший караул у лона Асмус? А это — тайна. Вот, что говорит сама актриса, реалистично крутившая соски в великом фильме:

«Даже, когда я была в браке, мне всегда приписывали множество романов. Только за последний год меня усердно сводили с Алексеем Чадовым, Наваи Бакировым, Милошем Биковичем, по десятому кругу с Александром Петровым, Сергеем Гилёвым, партнёрами по театру и съёмочным площадкам. Ни с кем из вышеперечисленных меня не связывало ничего,кроме дружбы и работы. Да, у меня есть отношения и не один год уже. Но пресса ни разу не выиграла в угадайку».

Ну, надо же — это не Саша Петров, а мы все так именно про него надеялись! Санёк, крепись, и только не плачь!

Быть одинокой женщиной у нас в стране — позорище. Одна? Народная молва тебя осудит. Да и получится порочный круг — мужик, увидев, что ты одна, подумает: а мне тогда зачем, если тебя никто не хочет?

Кристина совершенно правильно перечисляет имена предполагаемых возлюбленных. Смотрите, какие люди, значит я достойна!

И у тебя, мой дорогой будущий возлюбленный, есть шанс встать в одну шеренгу с Чадовым — таинственный любовник не в счёт, потому что его, возможно, и нет.

К чему это я? Ах, да: жалко Криску! Давайте её уже сведём с кем-нибудь? Мы сможем.

Ваши варианты — кто должен утешить Асмус? Ваши варианты.

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