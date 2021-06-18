Мнение: Шойгу снова победил США! Рельсотрон проиграл атомной пушке России!



Здравствуйте, товарищи! Все-таки, если чему и можно позавидовать, так это трем вещам. Конечно, умению наших западных друзей пилить бабло. Во-вторых, безусловно, радости наших лучших людей, в смысле, уже России – которые все это видят, но делают вид, что "это другое". И самое красивое, мое любимое, я бы сказал: умению наших не братьев из аграрной сверхдержавы – все равно каждый раз орать "Зато у Обамы 22 см!". Поэтому конкретно последних – я особенно тепло приглашаю к просмотру. Только сразу предупреждаю: берегите стулья, будет горячо!

Да, да, как вы уже поняли, на канале УспехТВ вышел новый ролик: https://www.youtube.com/watch?v=lteSbaFpRp4 – присоединяйтесь, если много нового не узнаете, так посмеетесь.

И подписывайтесь, конечно, если почему-то еще этого не сделали!

Счастья вам.

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