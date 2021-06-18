 

Мнение: Путин разрешил распространять фейки?

18.06.2021, 16:28, Разное
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Президент наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение «фейков».

19 мая Госдума проголосовала за поправки в ст. 57 закона «О средствах массовой информации», по которой СМИ должны нести полную ответственность за цитаты других изданий, если нельзя найти и наказать их главных редакторов.

По действующему законодательству, издания не несут ответственность за распространение недостоверной или порочащей информации, если она была оформлена как цитата из другого СМИ. В этом случае претензии можно предъявить только к первоисточнику.

К примеру, «1 канал» запустил фейк про мальчика, распятого на пл. Ленина в Славянске.

И это фейк до сих пор разгоняется. Роскомнадзор и не думает блокировать видео с этим фейком…

Видимо в Кремле решили, что этот закон в первую очередь ударит по прокремлевским пропагандистским ресурсам. По Соловьевым, Киселевым да Скабеевым… да прочим ФАНам… Вот и развернули закон уже со стола президента.

Какие еще есть версии, почему Путин наложил вето на этот закон?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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