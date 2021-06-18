Мнение: О локдауне персонально для антваксеров и ковид-диссидентов

Ну что, запасайтесь туалетной бумагой, гг. антипрививочники, а заодно и антимасочники, так как это взаимно пересекающиеся аудитории. Кончается ваша вольница – только и останется, что гудеть в соцсетях, жалуясь на «фашизм». На улицу же – ни ногой.

Власти Москвы, где эпидемическая ситуация стремительно ухудшилась всего за несколько дней, теперь рассматривают возможность введения нового локдауна. Особого.

Об этом Forbes рассказали сразу три источника. Один из них, близкий к мэрии, говорит, что власти обсуждают локдаун с 20 июня конкретно для непривитых, однако точное решение будут принимать, исходя из статистики по заболевшим COVID-19, разговора с представителями бизнеса и статистики по вакцинации против COVID-19. Ещё один собеседник Forbes в мэрии рассказал, что власти не планируют вводить дополнительных ограничений для привитых, но планируют ограничить непривитых граждан. Как именно, он не уточнил.

В общем, как обычно, прохлопав всё, что только можно было прохлопать – и вакцинацию, и санитарный режим, и адаптацию к удалённой работе, – столичные власти взялись резко перекладывать руль в противоположном направлении. То прививки стали обязательны, то планы ужесточений появились… Жареный петух клюнул, ага.

Нет, с одной стороны понятно, что в Москву пришёл новый штамм SARS-CoV-2, он же «индийский», он же Дельта. Самый контагиозный (в просторечии – заразный) и самый опасный на сегодняшний день. Высокая контагиозность обусловлена двумя мутациями в спайк-белке, из-за чего вирус, во-первых, эффективнее связывается с ACE2-рецепторами (АПФ2 в русском переводе), что облегчает его проникновение в клетку. Во-вторых, он может связываться и с другими рецепторами на поверхности клеток, в частности с нейропилином-1, одним из трансмембранных рецепторов, которые участвуют в реакциях нервной и сосудистой систем, в иммунном ответе и во многих других процессах, взаимодействуя с сигнальными молекулами. Ну и в-третьих, «индийский» штамм способен частично обходить антительный иммунитет всё из-за тех же мутаций.

В сухом остатке: если год назад один инфицированный передавал CoVID-19 2-2,5 новым людям, после появления «британского» варианта – 4-5, то сейчас каждый инфицированный Дельтой передаёт болезнь в среднем 5-8 согражданам. Отсюда и взрывной рост заболеваемости.

Что касается тяжести течения болезни, то факты, увы, таковы:

– произошло выраженное сокращение инкубационного периода – за 10 дней может быть передано 5-6 поколений вируса;

– вирусная нагрузка у инфицированных значительно выше по сравнению со всеми предыдущими штаммами – возможно, это также способствует более тяжёлому течению;

– частота госпитализаций по сравнению с исходным штаммом возросла более чем в 4 раза.

Также врачи говорят, что во многих случаях прежние методы терапии не работают. Как и некоторые прогностические маркеры, такие, как уровень интерлейкина. То есть, приходится учиться заново.

Это означает, что #паника властей не напрасна. По опыту других стран, где бушевала Дельта, фаза роста занимает 1,5-2 месяца, после чего идёт выход на плато. С учётом более высокой скорости передачи нового штамма, его способности частично обходить как вакцинный, так и естественный (после болезни) иммунитет, а также большей тяжести заболевания в Москве уже скоро не хватит ни госпиталей, ни врачей. По оценкам мэрии, 600 инфекционных коек – мощность больницы в Коммунарке – заполняются сейчас пациентами с CoVID-19 за два дня. Ещё чуть-чуть, и в столице может повториться прошлогодний кошмар итальянского Бергамо, только с поправкой на более высокую численность населения.

При таких вводных, поможет ли спасти ситуацию та самая ускоренная #вакцинация, за которую взялась мэрия? С одной стороны время упущено, поскольку на выработку полноценного иммунитета требуется от 28 до 42 дней. Также нельзя не учитывать последние данные об эффективности вакцин по отношению к Дельте, которые, увы, не утешительны:

– после двух доз Pfizer – максимум 79%, AstraZeneca – порядка 60%;

– после одной дозы что той, что другой вакцины – на уровне 30%.

Можно надеяться, что протективность «Спутника V» будет где-то между показателями этих препаратов. Относительно ЭпиВакКороны вообще существуют большие сомнения в эффективности. КовиВак от НИЦ имени Чумакова теоретически может сработать, если в качестве вирионной основы там будет именно Дельта (всё-таки «индиец» обходит антитела к другим штаммам, а специфические – не может).

Вместе с тем, даже не самые эффективные против Дельты вакцины всё-таки снижают риск если не инфицирования, то хотя бы наиболее тяжёлого течения. Не устраняют целиком, но именно снижают. Там, где невакцинированный отправился бы в ОРИТ, привитый может переболеть дома. Не так легко, как в случае предыдущих штаммов, но с высокой вероятностью не тяжелее гриппа.

Что же касается сообщений о значительном числе именно вакцинированных в реанимациях и моргах (в Британии треть попавших в ОРИТ и почти треть умерших от нового штамма составили те, кто получили хотя бы 1 дозу AstraZeneca), то тут надо учитывать две особенности. Во-первых, в стране в приоритетном порядке прививали главным образом пожилых, а в этой группе пациентов как тяжесть течения CoVID-19, так и смертность априори выше. Во-вторых, многие из получивших прививку восприняли её как своего рода индульгенцию, а не как дополнительную степень защиты, уменьшающую, но не исключающую риск подхватить вирус. То есть, часть вакцинированных стала вести себя менее осторожно и осмотрительно, за что и поплатилась.

Резюмируя изложенное, даже в нынешнем, сильно запущенном случае массовая – именно массовая #вакцинация населения скорее поможет, чем навредит: хоть немного, но снизит скорость передачи заразы, а также замедлит рост потребности в больничных койко-местах.

Другой вопрос – нужно ли так, локдаунами, разнарядками и лишением прав, принуждать к вакцинации. С одной стороны, как утверждают провластные юристы, правовые основания для этого имеются. Да и, по правде говоря, обязательная прививка, например, против кори, предусмотрена для учителей, врачей и поваров, но никто из антиваксеров не считает, что такая обязательность попирает чьи-то права. С другой, это всё не учитывает природу и психологию русского человека. Который лучше умрёт сам и утянет с собой в могилу ещё пятерых-шестерых, но «не сдастся» каким-то врачам, тем более – бесплатным!

И ещё замечание. С одной стороны, разговоры о локдауне, возможно, были попыткой прозондировать общественное мнение. На официальном уровне информация вроде бы опровергнута. С другой стороны, столичный мэр Сергей #Собянин заявил, что «мы находимся очень близко к более жёстким решениям — временным, но жёстким решениям по ограничениям». И тогда – см. начало заметки…

Как бы то ни было, вопрос остаётся.

А вы за ограничения для непривившихся или против?

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