Путин наложил вето на закон

…об ответственности СМИ за цитаты другого издания.

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение «фейков». На обновленные данные системы обеспечения законодательной деятельности обратил внимание РБК.

Закон отправлен на повторное рассмотрение.

Депутаты 19 мая приняли в третьем чтении поправку, согласно которой СМИ будут нести полную ответственность за цитаты других изданий, если нельзя найти и наказать их главных редакторов. Поправка вносилась в ст. 57 закона «О средствах массовой информации», определяющую случаи освобождения журналистов от ответственности.

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По действующему законодательству, издания не несут ответственность за распространение недостоверной или порочащей информации, если она была оформлена как цитата из другого СМИ. В этом случае претензии можно было предъявить только к первоисточнику.

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