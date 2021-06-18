Принцесса Швеции Мадлен с мужем и детьми приехала на родину из США впервые за два года

Принцесса Швеции Мадлен, ее муж Крис О’Нил и их дети – 7-летняя Леонора, 6-летний Николас и 3-летняя принцесса Адриенна – прилетели в родную Швецию после долгого отсутствия. Вот уже больше трех лет они постоянно проживают в Майами. О приезде семейства сообщили шведские СМИ. Ранее, 10 июня, представитель принцессы сообщил, что “вся семья планирует провести лето в Швеции, а июль – в дворце Соллиден на острове Эланд”.

В этой летней резиденции шведских монархов обычно празднует свой день рождения старшая сестра Мадлен – кронпринцесса Виктория, которой 14 июля исполнится 44 года. Поэтому журналисты предполагают, что Мадлен вместе с мужем и детьми примет участие в семейном празднике.

Принцесса Мадлен и Крис О’Нил с детьми Николас, Леонора и Адриенна

Говоря о праздниках, стоит упомянуть, что принц Николас, похоже, тоже уже отметил свой день рождения в кругу родственников. Как сообщают шведские СМИ, самолет с принцессой Мадлен приземлился в Стокгольмском аэропорту еще во вторник, как раз в тот самый день, когда Николасу исполнилось 6 лет. Принцесса тогда публично поздравила сына, опубликовав на своей странице в Instagram, по королевской традиции, новый портрет именинника.

Поздравляю, дорогой Николас! Мы любим тебя до Луны и обратно! – подписала снимок Мадлен.

Николас

Последний раз Мадлен с мужем были в Швеции зимой 2019 года. Тогда она приняла участие в банкете, устроенном ее отцом королем Карлом XVI Густавом в честь нобелевских лауреатов. После этого принцесса не могла прилететь на родину из-за пандемии коронавируса, но сейчас, когда и она, и ее муж сделали прививки, поездка стала возможной. И ее дети смогут познакомиться с кузеном принцем Юлианом, третьим сыном брата Мадлен – принца Карла Филиппа, который появился на свет 26 марта этого года.

Напомним, что принцесса Мадлен – герцогиня Гелсингланда и Гестрикланда – младшая дочь короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии, вместе с мужем и детьми с 2018 года живет в Америке, во Флориде. До этого монаршая особа три года жила в Лондоне, где работал ее муж. Подробнее о своей жизни на другом континенте она рассказала шведскому журналу в прошлом году.