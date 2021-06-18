 

Honor нацелился догнать и обогнать компанию Apple

18.06.2021, 16:10, Новости дня
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Американская компания Apple традиционно считается лидером в производстве мобильных электронных гаджетов. Но статус мирового чемпиона намеревается у нее отобрать китайский бренд Honor.

Об этом во время официального мероприятия заявил сам руководитель компании Чжао Мин. Шла презентация новой серии смартфонов Honor 50. В своем выступлении Чжао Мин рассказал, что его компания намерена обогнать «яблочников» по основным показателям.

Эксперты восприняли данное заявление как очень смелое. Ведь соперничать с Apple пытаются производители и покруче, чем китайский Honor. Однако, слово – не воробей. Теперь топ-менеджеру придется либо признать, что он погорячился, либо каждый раз, встречаясь с журналистами, рассказывать о том, когда же Honor, наконец, пойдет на обгон.



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