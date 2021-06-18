 

Россиян предостерегают от фальшивых кошельков Ledger

18.06.2021, 16:10, Новости дня
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Новая мошенническая схема начала распространяться на криптовалютном рынке, предупреждают эксперты. Злоумышленники предлагают обычным людям якобы новый кошелек Ledger, которым нужно заменить старый, по их словам, «в целях безопасности».

На самом деле, вам подсовывают фальшивый кошелек. Если на нем окажутся ваши средства, больше вы их не увидите, говорят специалисты.

Одним из признаков фальшивости кошелька является очень плохо написанный текст на английском языке. Там много глупых ошибок, которые свидетельствуют о том, что люди, распространяющие данную фальш, не потрудились даже «завернуть» ее в красивую бумажку. Разумеется, расчет сделан на то, что жертва также не знает английского.



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