Компания Google упростит поиск потерянных Android-смартфонов

Компания Google намерена упростить поиск потерянный смартфонов, которые работают на базе операционной системы Android. Намек на появление улучшенной опции нашли энтузиасты форума Xda-developers.

На Android в перспективе должна появиться возможность отслеживания и поиска устройств. В последней бета-версии Google Play Services эксперты нашли упоминание, касающееся разрешения на определение местоположения девайсов. При этом пользователь сам должен принять решение, необходима ли ему активация данной функции.

К слову, компания Apple уже давно внедрила подобную опцию на iOS. Не исключается, что Google станет использовать сервисы Google Play для поиска потерянных смартфонов.

Пока ничего не говорится о том, когда данная функция будет доступна для пользователей Android. Скорее всего, официальные сведения о ней появятся ближайшей осенью.

Источник: ria.ru