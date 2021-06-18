 

Компания Google упростит поиск потерянных Android-смартфонов

18.06.2021, 16:04, Разное
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Компания Google намерена упростить поиск потерянный смартфонов, которые работают на базе операционной системы Android. Намек на появление улучшенной опции нашли энтузиасты форума Xda-developers.
На Android в перспективе должна появиться возможность отслеживания и поиска устройств. В последней бета-версии Google Play Services эксперты нашли упоминание, касающееся разрешения на определение местоположения девайсов. При этом пользователь сам должен принять решение, необходима ли ему активация данной функции.

К слову, компания Apple уже давно внедрила подобную опцию на iOS. Не исключается, что Google станет использовать сервисы Google Play для поиска потерянных смартфонов.

Пока ничего не говорится о том, когда данная функция будет доступна для пользователей Android. Скорее всего, официальные сведения о ней появятся ближайшей осенью.

Источник: ria.ru



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