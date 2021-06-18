 

Полина Гагарина прекратила сотрудничество с экс-супругом Дмитрием Исхаковым

18.06.2021, 16:04, Разное
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СМИ стало известно о том, что налоговая служба начала ликвидацию некоммерческой организации под названием «Творческий центр Полины Гагариной». Ее учредителем была сама певица, а руководителем – Дмитрий Исхаков.
Данная компания была последним, что связывало бывших супругов, однако артистка решили закрыть этот проект. Также экс-муж Полины Гагариной числился у нее фотографом в другой фирме, но оттуда она уволила Дмитрия Исхакова еще минувшей весной. После этого начали появляться слухи о том, что пара разводится. Вскоре информация подтвердилась, однако артистка отказывается комментировать свою личную жизнь.

Фотограф намекал, что инициатором разрыва был не он, а супруга. Он убежден, что отношения дали трещину еще в 2019 году, когда Полина Гагарина принимала участие в азиатском проекте. В течение нескольких месяцев они по два раза в неделю летали в Китай. По словам Дмитрия Исхакова, до места назначения они добирались около 16 часов, а через день им предстояла такая же трудная дорога назад. В тот период, хоть и было тяжело, пара держалась вместе. Экс-супругу Полины Гагариной казалось, что если они прошли такие испытания, то смогут справится и со всем остальным, но он ошибся.



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