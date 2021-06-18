Экстрасенс Саона заявила, что отношения Бородиной и Омарова закончатся разводом

В Сети уже давно ходят слухи о том, что Ксения Бородина находится на грани развода со своим супругом Курбаном Омаровым. По мнению экстрасенса Саоны, у пары действительно есть проблемы с личной жизнью, поэтому их отношения могут закончиться расставанием.

Домыслы о том, что у Ксении Бородиной не все в порядке в семье, появились после ее поста. Ведущая «ДОМа-2» попросила, чтобы подписчики дали ей время для формулировки того, о чем она хотела бы им рассказать. Фолловеры сразу подумали, что у знаменитости проблемы в браке. Ее призвали не торопиться с решением, но Ксения Бородина ответила одной из поклонниц, что «есть вещи, которые простить невозможно». После этого экс-участница реалити-шоу Лера Фрост заявила, что Ксения Бородина «допекла ревностью» Курбана Омарова.

Таролог Саона рассказала, видит ли она совместное будущее этой знаменитой пары. По словам экстрасенса, супруг телеведущей – эгоистичный мужчина, поэтому не ценит то, что у него есть. На данный момент Ксения Бородина пытается с ним договориться, но это тяжело сделать. Омаров не слышит то, что ему пытается донести жена и уже «достаточно длительное время не находится в семье». В свою очередь, ведущая «ДОМа-2» больше не готова «мириться с его странными замашками». Он жаждет быть в центре внимания и показать жене, что он классный. Несмотря на то, что вокруг него сейчас много других женщин, он допускает мысль о примирении.

Как отметила экстрасенс, Ксении Бородиной сейчас очень тяжело. Она думает, какое ей принять решение. Саона убеждена, что в любом случае телеведущая сохранит с Курбаном Омаровым дружеские отношения. Также таролог подчеркнула, что по своему характеру муж Ксении Бородиной жестокий и тираничный. Ему чуждо чувство эмпатии, поэтому всем избранницам, которые будут рядом с ним, придется не сладко.