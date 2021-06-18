 

Каменских высказалась об украинском шоу-бизнесе и призналась, кого считает самыми популярными певицами

18.06.2021, 16:02, Новости дня
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“Мне кажется, что сейчас такое время, что ты не можешь сказать, кто самый популярный артист.  Интернет породил такое разнообразие – кто-то “рвет” одну соцсеть, кто-то очень популярен, например, в YouTube, кто-то там-то и там-то… Кто мне нравится? Я со всеми абсолютно в хороших отношениях. Я занята своей дорогой. Понятное дело, что каждый артист занят собой”, – заявила певица.

ВИДЕОВидео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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