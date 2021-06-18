“Находится в состоянии средней тяжести”. Актрису Ирину Мирошниченко госпитализировали

Об этом 18 июня сообщил Telegram-канал Mash. В сообщении утверждается, что 78-летняя артистка пожаловалась своей сиделке на плохое самочувствие и вместе с ней поехала в больницу на “скорой”.

“Медики решили оставить актрису в клинике, учитывая возраст и ситуацию с COVID. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести”, – указано в сообщении.

В комментарии порталу news.ru Мирошниченко подтвердила факт госпитализации, но больше никаких подробностей не сказала.

Контекст:

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в российском Барнауле. В 1961 году поступила в Школу-студию МХАТ и уже третьем курсе дебютировала на большом экране, сыграв в фильме Георгия Данелия “Я шагаю по Москве”.

Актриса известна по театральным ролям в родном Московском художественном театре (МХТ), в котором служит с середины 1960-х, и по фильмам “Вам и не снилось…”, “Дядя Ваня”, “Пришел солдат с фронта”, “Зимняя вишня”.

В последние годы Мирошниченко не снималась и не выходила на театральную сцену. Премьера последнего спектакля с ее участием прошла в МХТ имени Чехова в 2015 году. Это был спектакль Константина Богомолова “Мушкетеры. Сага. Часть первая”.

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