 

В аэропорту Хитроу прилетевший из Москвы самолет рухнул на взлетную полосу

18.06.2021, 16:02, Новости дня
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В результате этого самолет передней частью рухнул на взлетную полосу. В этот момент на борту не было пассажиров, только члены экипажа. Один из них серьезно пострадал.

По данным издания, он нуждается в стационарном лечении.

Журналисты уточнили, что шасси надломилось во время загрузки самолета, переоборудованного для перевозки грузов.

Видео после инцидента опубликовал в Twitter Train&PlaneHub.

“Сегодня утром на стоянке в аэропорту Хитроу рухнуло носовое колесо BA 787-8 G-ZBJB. Он готовился к выполнению грузового рейса во Франкфурт”, – отметили в твите.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. * pic.twitter.com/lCa94p1g2g

— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) June 18, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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