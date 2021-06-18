“Могла быть экологическая катастрофа”. СБУ разоблачила в Винницкой области компанию, которая закапывала токсичные отходы

Каждый месяц закапывали почти 500 тонн токсинов на открытой местности возле населенных пунктов. По предварительным данным следствия, представители предприятия заключили договор с одной из российских компаний по очистке технического глицерина и вывозе готовой продукции в РФ.

Предполагалось, что вредные вещества, которые образуются в процессе технологической обработки сырья, должны утилизироваться.

“Дельцы, с целью получения сверхприбыли, скрыто вывозили отходы на арендованный у государства участок за пределами облцентра”, – рассказала спецслужба.

Результаты лабораторных исследований показали в пробах земли химические элементы, загрязняющие подземные воды и почву. Во время обысков правоохранители нашли документальные материалы, черновые записи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, утверждают в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 441 (экоцид) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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