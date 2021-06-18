Скандалы: Bentley против трамвая

Дочь олигарха Теймураза Хихинашвили заставят расплатиться за повреждённый вагон

В среду вечером тёмно-зелёный премиальный внедорожник Bentley Bentayga стоимостью 23 млн рублей на Лесной улице в центре Москвы протаранил трамвай. За рулём иномарки была дочь богатого бизнесмена, а за самой машиной числятся многочисленные нарушения. На её беду, современные московские трамваи стоят как несколько Bentley, поэтому за повреждённый вагон Дептранс Москвы уже пообещал ей выставить дополнительный счёт в 500 тыс.

Судя по кадрам с места ДТП, люди не пострадали только чудом. Предварительно, в аварии виноват водитель Bentley, который пытался развернуться перед движущимся трамваем, но не успел — внедорожник получил удар в бок. После столкновения на улице оперативно изменили маршруты сразу двух трамваев: № 7 и 9. Вместо Тверской Заставы трамваи уходили в сторону станции метро «Новослободская».

Восстанавливать теперь придётся и дорогой внедорожник, и ещё более дорогой трамвай — «Витязь-М». Это модернизированная версия хорошо зарекомендовавшего себя отечественного вагона 71-931 «Витязь». Подобные модели сейчас в большинстве в столичном трамвайном парке. Рыночная цена трамвая составляет примерно 95 млн рублей. Вместе с 30-летним контрактом на обслуживание — такой срок службы заложен для «Витязя» — стоимость каждого доходит до 180 млн.

Департамент транспорта бережёт городские автобусы и трамваи. В случае ДТП есть методика расчёта ущерба независимыми экспертами, которая включает в себя не только «железки», но и утрату товарной стоимости.

В городе уже бывали случаи, когда нарушители правил, попадавшие в ДТП с участием городского транспорта, выплачивали крупные компенсации за повреждения.

Можно сказать, что водитель Bentley Bentayga ещё легко отделался. Департамент транспорта предварительно оценил повреждения трамвая в 500 тысяч рублей.

За рулём элитного внедорожника оказалась Лимор Хихинашвили – дочь известного миллионера Теймураза Хихинашвили, а сама машина записана на её мать Жанну.

Правила существуют не для них: за этим Bentley только с начала 2021 года числится 26 серьёзных нарушений ПДД. Из них 16 штрафов выписаны за превышение скорости, три — за нарушения правил оплаты парковки, три — за нарушения правил стоянки, два штрафа за движение по обочине и два штрафа за пересечение сплошной и езду по выделенке.

Виновница аварии уже прокомментировала вчерашнее происшествие:

— Дорогие друзья, вчера по своей неосторожности я попала в ДТП. Хочу принести свои извинения всем, кто не смог доехать вовремя до своих мест назначения из-за остановки движения трамваев. Слава богу, никто не пострадал! Со мной всё тоже в порядке! Спасибо огромное всем людям, которые написали мне в личные сообщения и поинтересовались моим здоровьем. Будьте внимательны за рулём и берегите себя, — написала она у себя в «Инстаграме».

У семьи олигарха целый парк подобных машин, на номерах которых красуются три девятки. Кроме Bentley это ещё Range Rover, заряженный внедорожник Mercedes G63 АМG, флагманский Мауbасh S560. В гараже также имеется микроавтобус Mercedes Sprinter.

Судя по всему, Хихинашвили методично скупали красивые регистрационные номера с девятками на теневом рынке, потому что ранее они стояли на особых машинах-донорах. Например, на тот же Bentley номер перенесли с ВАЗ-2106 1991 года выпуска. Это типичная схема торговцев красивыми номерами.

Глава семейства — Теймураз Хихинашвили — президент российской компании «Патеро-девелопмент», известной москвичам по ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. Он владелец нескольких корпораций. А также меценат и общественный деятель: председатель Израильско-российского делового совета, первый вице-президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса.

Лимор тоже пробовала свои силы в бизнесе, однако, судя по данным СПАРК, не очень удачно. В 2013 году она стала совладелицей модельного дома под брендом «Катрин Анисимов». Фирма занималась пошивом верхней одежды из текстильных материалов для женщин и девочек. Однако уже в августе 2016 года она была ликвидирована налоговыми органами как недействующая.

Сейчас в собственности Лимор находится салон красоты «Гоу Броу», однако на сайте салона висит объявление о приостановке деятельности и большой распродаже различной косметики по себестоимости. Последние сведения в ЕГРЮЛ компанией подавались в начале прошлого года. Согласно им, выручка фирмы за 2019 год составила всего чуть более 1 млн рублей, а чистый убыток достиг 700 тыс. Сейчас счета «Гоу Броу» заморожены.

Девушка много времени проводит в соцсетях, где часто публикует ролики из разных частей мира, в которых она готовит различные экзотические блюда, а также демонстрирует свои наряды. Сейчас у неё около 10 тыс. подписчиков.

Несколько лет назад Лимор вышла замуж за сына бизнесмена Георгия Елашвили — председателя компании «GMR Планета гостеприимства», владеющего московской сетью Sbarro, а также множеством кафе и отелей. Празднование состоялось в выставочном комплексе «Манеж». Для двух тысяч гостей выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Тамара Гвердцители и Диана Гурцкая. Ведущими праздника были Андрей Малахов и Николай Басков. Лайф подробно писал об этом событии.

Евгений Кузнецов