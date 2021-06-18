Скандалы: Главная по космодрому

Как 34-летний бывший менеджер по продажам лекарств и БАДов Татьяна Андреева-Янская стала заместителем Дмитрия Рогозина в «Роскосмосе»

У главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина появился новый зам. Это 34-летняя бывшая менеджер по продажам лекарств и БАДов Татьяна Андреева-Янская. Она будет курировать строительство многострадального космодрома Восточный, который оброс скандалами, аферами и уголовными делами. Лайф разбирался, чем известна и как строила карьеру новый топ-менеджер «Роскосмоса».

Официальная биография Андреевой-Янской впечатляет: помимо головокружительного взлёта по карьерной лестнице девушка успела получить четыре диплома о высшем образовании, включая «военное планирование» Военной академии Генштаба. Имеет благодарность от министра строительства и ЖКХ, знак отличия МЧС и медаль Минобороны.

Она родом из подмосковной Истры, где её многие годы знали как Татьяну Песчинскую. Отсюда будущий топ-менеджер «Роскосмоса» отправилась покорять столицу. Судя по всему, она росла в семье кадровых военных, поскольку неоднократно меняла школы: училась то в Железноводске, что в Ставропольском крае, то в Москве, то в Истре.

Таблетки и БАДы

Тогда планы на жизнь у девушки были другими. Лайф нашёл старое резюме Песчинской, согласно которому в 2007 году она окончила «лечебное дело» в Первом меде — университете им. Сеченова.

Ещё во время учёбы она работала торговым представителем в компании по производству медпрепаратов «Промомед», учредителем которой была американская компания «Промомед» из Нью-Йорка.

Кроме того, девушка трудилась провизором, менеджером по работе с ключевыми клиентами, продавала лекарства, БАДы, антидепрессанты, медоборудование и лечебную косметику. Всё это время она активно откликалась на вакансии крупных фармацевтических и косметологических компаний.

При этом Песчинская заботилась о будущей карьере, постоянно повышала уровень знаний и свои конкурентные преимущества. Так, после учёбы в мединституте она поступила на заочное отделение МФЮА по специальности «финансы и кредит», которое окончила в 2010 году.

В десятых годах Песчинскую заметил известный телепродюсер, член Академии российского телевидения Владимир Таллер. Он взял её менеджером в свой продюсерский центр «ТВМ Групп». В то время компания могла похвастаться собственным эфирным ТВ-каналом, двумя радиостанциями, газетой и специализированным журналом «Медиапрофи».

Песчинская работала в одном из офисов на Калужской площади и выросла там до руководителя проектного направления. Кстати, позже компания была реорганизована и продолжила деятельность под названием «Медиа профи ХХI».

Госслужба зовёт

В 2013 году вчерашний менеджер по продажам медпрепаратов оказалась в Госстрое (сейчас Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. — Прим. Лайфа), где за три неполных года доросла до замначальника отдела экономики строительства, а также ведущего советника Департамента финансов Минстроя России.

Через год после начала работы в госструктуре Песчинская получила благодарность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В 2015 году девушка закончила учёбу в Финансовом университете при Правительстве России («Госпрограммы Российской Федерации и проектное управление при их реализации»), к этому времени у неё появились новая фамилия — Андреева-Янская и знак отличия от МЧС «За заслуги».

В 2018 году она стала выпускницей РАНХиГС («Организация строительного процесса»). А в 2019 году окончила Военную академию Генштаба по программе «Военное планирование» и получила медаль Минобороны «Генерал армии Комаровский».

Вероятно, было за что, потому как гражданский персонал Вооружённых сил РФ обычно имеет право на «Комаровского» спустя 15 лет службы в воинских частях и организациях расквартирования и обустройства войск, а военнослужащие — спустя 10.

Лайф обнаружил, что Татьяна Андреева-Янская входит в состав совета директоров акционерного общества «Ипромашпром». Это проектный институт, занимающийся разработкой проектно-сметной документации для проведения реконструкции и технического перевооружения предприятий ракетно-космической промышленности.

Предприятие практически полностью принадлежит Гагику Закаряну — российскому банкиру, председателю совета директоров банка «Юнистрим».

Кредитная история

Следует отметить, что, предположительно, с 2012 года будущий специалист по финансам и кредитам набирала небольшие кредиты в Сбербанке. По крайней мере, один из них мог быть на сумму около миллиона рублей.

По какой-то причине к 2015-му заёмщица обслуживать долги перестала и, возможно, поэтому в начале 2016 года Сбербанк обратился в Истринский городской суд с иском к Андреевой-Янской о расторжении кредитного договора и полном погашении задолженности.

Любовь зла

Лайф выяснил, что поручителем по некоторым кредитам выступил некий Сергей Андреев-Янский. Это 61-летний мужчина, развлекающий подписчиков своих соцсетей различными ковидными лайфхаками.

Но ещё в нулевых он возглавлял фирму, занимавшуюся лесозаготовкой и строительством, катался на немецком седане BMW 540 и владел квартирой в историческом центре Москвы — на улице Петровка, в доме № 26 1876 года постройки.

В 2010 году на его странице в «Фейсбуке» появилась отметка «В отношениях», а с 2014-го он перестал платить налоги. Согласно данным Федеральной налоговой службы, на сегодняшний день Андреев-Янский задолжал почти 675 тыс. рублей налогов, в его отношении открыто 10 делопроизводств на сумму в 155 тысяч. Кстати, последний комментарий к его постам в соцсети Татьяна оставила 6 декабря 2015 года. Сейчас оба отсутствуют друг у друга в списках друзей.

Космические деньги

Проблемы с долгами преследовали Андрееву-Янскую вплоть до 2017 года, пока она не попала в госкорпорацию к Дмитрию Рогозину, причём сразу на должность замдиректора Департамента организации капитального строительства.

Согласно декларациям о доходах, за неполный 2017-й она успела заработать 5,2 млн рублей. В 2018 году — уже почти 8,5 млн, в 2019-м — на должности директора департамента — почти 11,4 млн рублей. Данных о заработке Андреевой-Янской за прошлый год пока нет, однако, скорее всего, он будет ещё больше, ведь в 2020-м она стала исполнительным директором «Роскосмоса».

Песчинская будет курировать строительство многострадального и скандального космодрома Восточный. Этот объект в Амурской области возводят с 2012 года. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014 — 2018 годах было выявлено 17 тыс. эпизодов хищения бюджетных денег, срываются сроки, не выплачиваются зарплаты. Всего ущерб от преступлений, совершённых в эти годы, оценивается в 11 млрд рублей. При этом государству удалось вернуть лишь 3,5 млрд. По фактам преступлений возбуждено 140 уголовных дел, осуждено 50 человек.

В 2019 году президент России Владимир Путин признал, что в полной мере порядок на строительстве космодрома навести не удалось.

— Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует», — заявил Путин.

Евгений Кузнецов