 

Восемь новых детских садов и три школы ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2021 года

18.06.2021, 15:54, Разное
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что с начала 2021 года были построены и введены в эксплуатацию социальные объекты общей площадью более 120 тысяч квадратных метров: восемь детских садов, три школы, три объекта здравоохранения, семь спортивных и один культурный объект.

Андрей Бочкарев также отметил, что весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры города вносят инвесторы. За счет внебюджетных средств в рамках проектов комплексного развития территорий Москвы в этом году было построено 14 таких объектов.

Глава Стройкомплекса сообщал, что столица выполнила более половины годового плана по сдаче недвижимости, включая жилье. В 2021-м планируют ввести не менее 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Значительная часть новых домов строится по программе реновации.

“Силами города и инвесторов с начала 2021 года построено более 4,9 млн кв. метров недвижимости”, – рассказывал заместитель мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин представлял программу развития города на конференции московского отделения партии “Единая Россия”. По словам градоначальника, приоритетом программы остается создание социальной инфраструктуры в шаговой доступности.

Ранее “Дни.ру” подробно писали о строительстве детских садов в Новой Москве. Так, к 1 сентября 2021 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) откроют 10 новых дошкольных учреждений.

Как сообщал Андрей Бочкарев, часть детских садов уже полностью готова и укомплектована. На других объектах завершаются отделочные работы и благоустройство. В 2022-м в ТиНАО возведут еще шесть детских садов и восемь школ. Самый знаковый объект – школа-гигант, которая будет рассчитана на 2,1 тысячи мест

Напомним, что с 2012 года в Новой Москве построили 19 школ, которые рассчитаны в общей сложности на 17,7 тысячи мест, и 54 детских сада. Также здесь открыли 15 медицинских учреждений, построили сотни километров дорог, создали почти 200 тысяч рабочих мест.



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