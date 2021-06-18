 

Эксперт оценил слова президента Швейцарии о Путине

18.06.2021, 15:54, Разное
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Президент Швейцарии Ги Пармелен, страна которого организовала российско-американский саммит, поделился впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным и Джо Байденом. Политик заявил, что ценит прямоту российского президента.

Политолог Леонид Савин уверен, что российский президент всегда впечатлял своих европейских коллег. При этом по сравнению с американским коллегой, Владимир Путин был более адекватен на саммите, считает Савин.

Эксперт уверен, что Швейцария нейтральна по отношению к России и на мировой арене в целом, при этом страна против чрезмерных санкций и позиции силы. Савин добавил, что адекватная оценка российского президента — это нормальная позиция властей Швейцарии, которая балансирует между интересами Запада и России.

Напомним, 16 июня в Женеве состоялся саммит Владимира путина и Джо Байдена. Стороны обсудили Минские соглашения и безопасность во всем мире. Переговоры шли более четырех часов. После саммита Владимир Путин встретился со швейцарским коллегой.

Ранее политолог Валерий Гарбузов сделал прогноз на отношения России и США. Он считает, что страны способны перезапустить двусторонние отношения после встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Для этого страны должны создать специальные рабочие группы, которые будут заниматься восстановлением отношений двух великих держав.



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