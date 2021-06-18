 

На время наводнения Крым признают украинским

18.06.2021, 18:08, Разное
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В период действия режима ЧС регионального масштаба в Крыму полуостров будет считаться украинским.

Такое решение озвучил глава республики Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба.

Крым признают украинским– За четверть века пребывания Крыма в составе Украины, бандеровцы успели развалить всю инфраструктуру. Ничего не строили, все разворовали. Нашей молодой республике всего семь лет, и понятно, что восстановить всю систему за такой короткий срок невозможно. Поэтому считаю справедливым, что Украина должна понести ответственность за все, что она тут натворила, – заявил Аксёнов.

Напомним, что в ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали подтопления. В Керчи и близлежащих населённых пунктах выпало почти две месячные нормы осадков. На полуострове введен режим ЧС регионального масштаба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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