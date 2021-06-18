 

Бывший врач Белого дома призвал Байдена пройти тест на когнитивные расстройства

18.06.2021, 15:39, Новости дня
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Экс-врач Белого дома конгрессмен Ронни Джексон призвал президента США Джо Байдена срочно пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций, указав, что «снижение умственных способностей» и забывчивость американского лидера стали более заметными.

В письме Джексона, которое подписали 13 конгрессменов-республиканцев, говорится, что американцы заслуживают знать, что президент «может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего», и чтоб этого достичь, «мы призываем вас (Байдена) немедленно пройти когнитивный тест», передает РИА «Новости».

Джексон и конгрессмены настаивают на том, чтобы Байден последовал примеру экс-президента США Дональда Трампа, который проходил аналогичное тестирование.

«К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев», – говорится в письме, в котором приводится ряд примеров ошибок, допущенных Байденом в ходе выступлений и мероприятий.

Напомним, в мае Байден заявил, что начал политическую карьеру 180 лет назад. Вероятно, это была попытка пошутить. При этом ранее Байден путал Дональда Трампа с Джорджем Бушем – младшим, «салон» и «салун», а в своей речи о РФ пару раз оговорился, перепутав эскалацию и вакцинацию, неправильно произнеся фамилию российского лидера Владимира Путина, трижды запнулся в речи о России.

Также он оговорился два раза подряд, называя бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) – AFT. Кроме того, президент США назвал старшеклассниками пятиклассников в Вирджинии.

Также он, выступая перед американскими военными на базе Милденхолл в английском графстве Саффолк, неправильно произнес аббревиатуру RAF – Royal Air Force (Королевские ВВС Великобритании), за что его раскритиковали: он сказал RFA, а это, в зависимости от контекста, может обозначать акроним нецензурного выражения.



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