ЦИК представил логотип и слоган выборов в Госдуму

Центризбирком РФ на заседании в пятницу представил логотип и слоган избирательной кампании по ближайшим выборам депутатов Госдумы.

Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название – «Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года». С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании – «Выбираем вместе», передает ТАСС.

ЦИК представил логотип и слоган выборов депутатов Госдумы. Слоган кампании — "Выбираем вместе":https://t.co/iDdj1XDHFA pic.twitter.com/5ksKtVtpp7

— ТАСС (@tass_agency) June 18, 2021

В проекте календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов также уточняется, что избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму изготовят не позднее 8 сентября. Кроме того, ЦИК установит общие результаты выборов не позднее 4 октября, передает РИА «Новости».

Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий, их список утвердил ЦИК. В него вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая РФ – За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия роста, Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия свободы и справедливости», политическая партия «Гражданская платформа».

Глава ЦИК Элла Памфилова также уточнила, что все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00. «17, 18 сентября аналогично времени голосования в традиционный день голосования – в воскресенье, 19 сентября – не разводим по времени. Это полноценное, в течение всего дня, как у нас принято, с 8.00 до 20.00. Все три дня голосование будет проходить в этом режиме», – сказала она.