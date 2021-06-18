 

Магаданский депутат пояснил резонансное фото с «убитыми гусями»

18.06.2021, 15:39, Новости дня
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Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко объяснил скандальную фотографию с сотней тушек гусей на Чукотке: по его словам, это перьевые чучела для охоты, а снимок был обработан с помощью фотошопа.

Крамаренко подтвердил, что это его фотография, однако, по его словам, она обработана с помощью фотошопа, передает РИА «Новости».

«Во-вторых, это фото сделано не с убитыми гусями, а с обычными перьевыми чучелами птиц для охоты. Их продают на различных сайтах для охотников. Ко мне уже приезжали с проверкой представители правоохранительных органов. Я показал им эти чучела, они поняли ситуацию правильно», – добавил он.

Резонансное фото было опубликовано в Instagram-паблике Hunting_in_siberia еще в мае. На нем охотник стоит на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной более чем сотней тушек «убитых гусей».

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Публикация от Охота в Сибири (@hunting_in_siberia)

В соцсетях раскритиковали охотника и то, что было убито так много птиц.

По поручению прокурора Чукотки полиция начала проверку. Региональный департамент природных ресурсов и экологии сообщал, что виновного привлекут к ответственности.

До этого, в конце апреля, заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что депутат Курганской областной думы Денис Хахалов будет «с позором» исключен из партии «Единая Россия» из-за жестоких действий на охоте, планируется направить обращение в прокуратуру.



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