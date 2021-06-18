Главное – не допустить увеличения количества: простые советы по уходу за веснушчатой кожей летом

Все мы хотим, чтобы наша кожа была нежной, имела здоровый цвет лица и радовала глаз. Но обладательницы веснушчатой кожи очень страдают из-за ее состояния, особенно летом. Ведь хотя ультрафиолет, который мы получаем от солнца, может быть полезен для здоровья и самочувствия, но для обладательниц веснушек он, наоборот, губителен. Поэтому им очень важно позаботиться о своей коже, чтобы рыженькие пятнышки не стали скученными и не потемнели.

Количество веснушек

Главный ключ к безопасному уходу за веснушками – не допустить, чтобы их за лето стало больше. Дело в том, что если кожа обгорит или перегреется на солнце, то это приведет к пробуждению пигментных клеток, что спровоцирует появление новых веснушек. Так вот, чтобы этого не было, после прихода с улицы, где вы провели некоторое время на солнце, нужно умыться прохладной водой и нанести гелевую маску, которую до этого подержать в холодильнике 20 минут.

Антиоксиданты

Если вы хотите купить летнее средство для ухода за кожей, то постарайтесь найти такое, в котором будет содержаться витамин С. Дело в том, что он блокирует клетки меланина, что помогает избежать появления веснушек. А для того чтобы обеспечить антиоксидантные свойства, косметическими средствами с витамином С нужно в летние месяцы пользоваться ежедневно, лучше дважды в день.

Солнцезащитный крем

Конечно, солнцезащитный крем в первую очередь помогает защититься от солнечных лучей. Но даже если солнца мало, обладательницам веснушчатой кожи все равно нужно повторно наносить солнцезащитный крем каждые 90 минут. Это гарантирует, что кожа не будет повреждена и на ней не появится темных пятен в жаркие дни.

Отшелушивание

Еще один способ ухода за веснушчатой кожей – ее регулярное отшелушивание. Аппаратное отшелушивание можно делать в салонах красоты, химическое можно сделать и дома, но этот процесс довольно сложный. Так что лучше просто отшелушивать ороговевшую кожу с помощью специальных косметических и народных средств, которые можно приготовить из глины, кофе и некоторых других продуктов.