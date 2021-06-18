Трасса и раса (18+)

Полицейский, застреливший азербайджанца, — на свободе, «граждане г. Новосибирска» требуют наказать друзей погибшего, а депутаты предлагают наградить инспектора. Репортаж с места трагедии в Новосибирской области.

….События на площадке перед заправкой, куда свернул Векил, записала камера видеонаблюдения. Свою съемку вел, пока мог, и Ильчин Исмаилов. Поэтому его нет в кадре. Есть только голос:

когда Векил падает с простреленным виском, Ильчин кричит гаишнику: «Ты шмальнул в него, дура!» За это, видимо, ему теперь и вменяется насилие по отношению к Гусеву.

Потому что ни в одном кадре не видно того, как «применялась сила». Захоти хоть один из троих «применить силу», я бы на рыхлых деревенских гаишников не поставила мятого полтинника. Руслан с детства занимается боксом, Ильчин и Векил — вольной борьбой.

— Сын мне звонил, когда у них это все там происходило, — говорит Фаган Исмаилов. — Потом, наверное, забыл нажать отбой. И я слышал, как он страшно кричал. Они с Векилом двоюродные братья, Ильчин старше на год, с детства дружили крепче, чем родные.

Когда мама Векила делала это фото, она надеялась, что сын придет в себя. Фото предоставлено героями публикации

Сейчас, когда все видеозаписи отсмотрены и отслушаны по кадрам, вырисовывается такая картина. На площадке возле заправки резко тормозит серебристая «Тойота». Из нее выбегают Ильчин с Векилом. Останавливал их гаишник по делу, с этим и родители парней не спорят. Машина действительно затонирована наглухо, как это любят делать многие недоросли. В Новосибирске они наловчились возить пленку с собой. Остановит патруль — отдирают ее со стекол, отъезжают на пару километров — новую клеят. Для Векила, который старую «Тойоту» своими руками превратил в игрушку, переклеить тонировку — вообще не вопрос. Удирали они еще и потому, что он машиной управлял без прав.

Справа «Тойота» Векила

С правами случилась какая-то мутная история, которую Якуб Абдуллаев не смог мне внятно изложить. Они точно были. Получил их Векил в сентябре 2020 года — Якуб демонстрирует фото. Как получилось, что их изъяли у сына, он или не знает, или не хочет сказать.

— Понимаю, он нарушил, его надо было наказать, — кивает Якуб. — Но за это что, убивают?

На самом деле, у событий на той заправке был еще один очевидец, еще один друг Векила и Ильчина — Анвар (имя изменено по его просьбе). Они ехали из Омска на двух машинах, праворульный джип Анвара мощнее, чем «Тойота», и он поздно заметил в зеркале заднего вида, что Векил свернул с шоссе.

— Он бы легко ушел от гаишной «Гранты», у него движок два с половиной литра, — усмехается Анвар. — Решил, наверное, не обострять. Или они хотели местами поменяться с Русланом, у него-то есть права.

В кадре видно, как на площадку влетает, дымя, как паровоз, полицейская «Гранта». Сквозь клубы дыма можно рассмотреть, как сотрудники ДПС заламывают руки человеку возле «Тойоты» — Курбанову. К ним бегут Исмаилов с Абдуллаевым. Качество изображения ужасное, к тому же половина картинки скрыта клубами дыма. Но есть и съемка, сделанная Ильчином.

— У него телефон снимает кусками по сколько-то секунд, — объясняет Анвар. — Поэтому сам момент выстрела не попал в кадр.

Полицейские тащат Курбанова к передней дверце «Гранты». Тот действительно сопротивляется, но выглядит это каким-то шутовством. Когда Гусев отпускает его, придерживая одной рукой, Курбанов и не думает вырываться. Отчетливо слышно, как Букин кричит: «Давай садись в машину! Сел в машину!» Курбанов отвечает: «Да сяду я, сяду».

Векила сначала только слышно. «Да успокойтесь, вы что делаете?!» — кричит он гаишникам и появляется в кадре, когда тянет руки к Курбанову. Гусев отвлекается на него — неловко тычет кулаком ему в ухо. Векил отбегает, Гусев бросается за ним, бьет сначала ногой под колено, потом в глаз. Векил хватается за лицо, а Гусев сам себя вгонят в раж, не прекращая материться: «На землю, шкура <чертова>!» Одной рукой он по-девчоночьи хватает Абдуллаева за волосы, другой зачем-то уже выхватил пистолет. Векил ложится лицом на капот машины.

В этот момент съемка прерывается, следующий кадр — у Векила уже прострелен висок. По пистолету Гусева видно, что стреляли из него.

— Гаишники не оказали помощи Векилу, они даже скорую не вызвали, а побежали звонить своему начальству, — говорит Фаган Исмаилов. — Скорую вызывал мой сын.

Грабеж

После того как инспектор Гусев вышел на свободу, а под арестом оказались Курбанов с Исмаиловым, вопрос о том, что им вменять, еще висел в воздухе. Законное требование полиции об остановке не выполнил Векил, и он за это вроде бы наказан. Курбанов, как видно на записях, не особенно и сопротивлялся полицейским, наоборот — поджидал их возле «Тойоты». Исмаилов и вовсе стоял в стороне с телефоном. Но оскорбил сотрудника при исполнении, это правда. Когда тот прострелил голову его брату, закричал: «Ты шмальнул в него, дура!»

Один из друзей погибшего Руслан Курбанов в зале суда. Фото: Центральный районный суд Новосибирска

И вот тут как нельзя кстати возник сосед Курбановых по имени Евгений Кривошеев. Он сказал следствию, что еще в октябре 2020 года был избит и ограблен в ходе конфликта на парковке перед домом. По версии Кривошеева, как ее излагает СК, он сделал замечание Курбанову, поставившему свой джип на газон. За это Курбанов нанес ему многочисленные травмы лица и головы, а потом будто бы отнял все деньги. Насчет денег — неизвестно, но травмы потерпевший зафиксировал. Он сразу пояснил в полицию, к его жалобе были приобщены видеозаписи с камер, установленных на доме, он указал на Курбанова как на обидчика, но полиция почему-то дело замотала. Теперь, сообщает СК, будет «дана правовая оценка действиям сотрудников органов внутренних дел, на которых были возложены обязанности по расследованию преступления».

Сначала никто из соседей, с которыми я говорила, ни о каком конфликте на парковке вспомнить не мог. Хотя полиция, рассказала супружеская пара с 1-го этажа в подъезде Курбановых, ходит к ним с этим вопросом чуть ли не каждый день. Меня же в версии СК больше всего смутил газон, на который будто бы поставил машину Курбанов. Потому что на газон возле их дома заехать невозможно физически, он отделен от проезжей части оградой высотой с полметра. Но потом юноша из 1-го подъезда рассказал, что конфликт действительно был. Он даже место показал, где припарковался Курбанов.

Дом Курбановых, где произошел конфликт. Фото: Ирина Тумакова / «Новая газета»

Кривошеев, по словам парня, действительно потребовал, чтоб азербайджанец убрал свой джип, так как это его, Кривошеева, место. Курбанов и вправду отказал невежливо. Но в их дворе, как подтверждают другие соседи, нет такого понятия — «мое место». Кривошеев в ответ на грубость достал перцовый баллончик и сказал, что «сейчас хач получит перца». И сам крепко получил по голове, судя по описанным СК травмам. Но почему участником этой драки считают еще и Исмаилова — неизвестно. Как рассказал Фаган Исмаилов, раскрывать преступления 20-летних азербайджанцев приехала следственная бригада из Москвы — 15 опытных сотрудников.

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