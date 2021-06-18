Аня Тейлор-Джой, Миранда Керр, Кара Делевинь и другие на модном шоу Dior в Афинах

В ряде европейских стран понемногу начинают ослабевать коронавирусные ограничения (чего не скажешь о Москве и Санкт-Петербурге), поэтому на некоторые мероприятия уже можно приглашать гостей, хоть и в ограниченном количестве. Так, в Великобритании сейчас в самом разгаре королевские скачки Royal Ascot, а в Греции накануне вечером прошло мастабное модное шоу. Dior на несколько часов арендовал стадион “Панатинаикос” в Афинах, чтобы провести показ коллекции Dior Cruise 2022.

Ради просмотра дефиле в Грецию на один вечер прилетели модель Кара Делевинь, актриса Аня Тейлор-Джой, актриса Катрин Денев, актриса Сьюки Уотерхаус, сестра мужа Дарьи Жуковой Ставроса Ниархоса Евгения и другие. Также на показ пришли сын принцессы Каролины и племянник князя Монако Альбера II Пьер Казираги и его супруга Беатрис. Остальным, например, модели Миранде Керр, модели и дочери актера Джуда Лоу Айрис Лоу и солистке южнокорейской группы Blackpink Джису пришлось смотреть показ в онлайн-формате. Их фото были сделаны на хромакее и потом наложены на официальный прессвол бренда.

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