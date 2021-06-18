 

На учениях «Запад» решили отработать новую систему финансирования ВС в военное время

18.06.2021, 15:14, Новости дня
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В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений «Запад-2021», которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана новая система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время, сообщила замминистра обороны Татьяна Шевцова.

Характер современных войн существенно отличается от войн прошлого и имеет геополитический, информационный и гибридный тип, отметила Шевцова в ходе рабочей поездки в Белоруссию. В этой связи совместно с Генштабом ВС, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком РФ были разработаны документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время.

«В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы», – цитирует  ее РИА «Новости».

«Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений «Запад», – добавила Шевцова.

Стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

«Западу» будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям. Маневры «Запад» являются плановыми, проводятся по решению президентов РФ и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер, отмечают в Минобороны РФ. Сейчас идет активная подготовка к стратегическим учениям.

В начале июня Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад».

Между тем глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук счел российско-белорусские учения опасными для Украины.



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