Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы

Президент Владимир Путин в субботу на съезде «Единой России» обозначит ключевые направления деятельности партии на ближайшие годы, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент РФ выступит на съезде партии «Единая Россия», который пройдет в Москве 19 июня. В преддверии выборов в Государственную думу и другие избираемые органы власти, которые состоятся 19 сентября в единый день голосования, Владимир Путин обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы», — передает сообщение ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что съезд «Единой России» из-за пандемии пройдет с ограничениями, но президент Путин примет участие в мероприятии лично.