Житель Ялты рассказал о ситуации в городе

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18.06.2021, 15:14, Новости дня
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Житель Ялты рассказал газете ВЗГЛЯД о ситуации в городе после введения режима ЧС из-за обрушившихся на Крым обильных дождей.

По словам жителя города, видео с потоками воды на улицах Ялты сняты в основном в самом низу склона, у моря. В других районах населенного пункта ситуация не столь катастрофична. «То, что по телеку показывают, это не весь город, это самая нижняя часть, которая выходит к мору. И возле рек. У нас тут две реки есть. Возле них вот этот хаос», – рассказал мужчина.

Он также подтвердил, что въезд в город пока закрыт, при этом покинуть населенный пункт может любой желающий. «Я сейчас из города выехал вообще без проблем. На въезд, да, машины не пускают, потому что город подтоплен, и на трассе сошел сель. Его расчищают. … Так что под вечер, я думаю, все уже будет хорошо», – добавил житель Ялты.

Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.

Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.

Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.



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