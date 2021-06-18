В РФ испытали смартфон для слабослышащих людей

Речь идет не столько о самих смартфонах, сколько к прилагаемой к ним функции, благодаря которой также работают особые устройства под названием «Чарли».

Программа требует микрофона и экрана. Устную речь она быстро и достаточно точно переводит в текст, который моет отображаться на дисплеях смартфонов каждого слушателя. Как это работает, недавно продемонстрировали на экспозиции ВДНХ в Москве.

По словам специалистов, данная разработка – не единственная. На сегодня создано уже немало продуктов для превращения звука в текст. Однако «Чарли» может обеспечить такую функцию для многих людей в любом месте, где бы они не находились. Такой сервис очень полезен для слабослышащих людей. Теперь они смогут спокойно слушать лекции, смотреть фильмы без субтитров и т.д.