 

Telegram попал в список самых крупных интернет-бизнесов с российскими корнями

18.06.2021, 15:12, Новости дня
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Аналитики компании Goldman Sachs представили очередной рейтинг, согласно которому мессенджер Telegram попал в число двенадцати самых крупных интернет-бизнесов, имеющих отношение в России.

Напомним, что Telegram существует уже примерно восемь лет. На сегодня его активными пользователями стали около полумиллиарда человек по всему миру.

Российские корни в данном мессенджере определены по российскому же происхождению основателей бизнеса – Пасла и Николая Дуровых. Эксперты, представляя данный рейтинг, отметили, что на сегодня много российских стартапов нацелены на завоевание международного рынка. Несмотря на ряд типичных недостатков российской ИТ-отрасли, у нее есть неоспоримое преимущество. Программисты работают за весьма скромные деньги.



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