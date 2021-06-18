 

Физиологи: Диеты с низким содержанием клетчатки и высоким количеством жиров негативно влияют на кишечник

18.06.2021, 15:06, Разное
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Канадские физиологи, представляющие университет Лаваля, доказали, что диеты с низким содержанием клетчатки и высоким количеством жиров негативно влияют на кишечник. Это влечёт за собой скопление в ЖКТ вирусов и бактерий, а также других вредных микроорганизмов.
Группа исследователей на мышах определила основные диетические факторы, влияющие на микробиом кишечника и метаболические заболевания. Для этого грызунов кормили как жирной пищей, так и растительной. Было доказано, что увеличивая количество клетчатки и уменьшая содержание жира можно улучшить состояние здоровья.

В дальнейшем учёные планируют мышиную модель проекта клинически использовать на людях, это поможет избавиться от метаболических заболеваний, таких как ожирение и не допустить развитие диабета второго типа. К слову, порядка 34 миллионов американцев страдают сахарным диабетом.

Консультанты по здоровому питанию рассказали, в каких продуктах содержится клетчатка, необходимая для правильной работы кишечника, это фрукты, овощи, ягоды, крупы, злаки, орехи, бобовые культуры и семена. Стоит отметить, пищевые волокна помогают организму регулировать уровень глюкозы и формировать стул.

Неоднократные исследования показали, что у людей, ежедневно употребляющих 25-29 граммов клетчатки, на 15-30 процентов ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и рака толстой кишки. Поэтому Американская национальная медицинская академия рекомендует регулярно употреблять мужчинам – 38 гр. клетчатки, а женщинам – 25 гр.

Источник: omskpress.ru



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