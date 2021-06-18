 

Исследование: Диета и образ жизни помогут снизить биологический возраст

18.06.2021, 15:06, Разное
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Группа американских учёных в ходе нового исследования доказала, что диета и здоровый образ жизни помогут снизить биологический возраст на целых 3 года. Для этого понадобится всего 2 месяца.
Учёные, представляющие Исследовательский институт Хельфготта, отметили, что продлить молодость более чем на три года можно с помощью специальной диеты, ЗОЖ и, конечно же, балансируя метилирование ДНК. Более того, снижение биологического возраста поможет человеку стать гораздо здоровее и укрепить иммунитет.

В исследовании приняли участие 43 здоровых мужчин в возрасте от 50 до 72 лет. Восьминедельная программа лечения состояла из сбалансированного питания, полноценного сна, ежедневных тридцатиминутных физических упражнений и релаксации по системе йогов, а также употребления пробиотиков и фитонутриентов.

Добровольцы питались зелёными овощами, капустой, орехами и семенами, в их рационе присутствовали кисломолочные продукты, а вот углеводы и жиры находились под запретом. Кроме того, схема питания участников эксперимента была схожа с умеренным интервальным голоданием, то есть, с 7 вечера до 7 утра мужчины ничего не ели.

За два месяца мужчины, придерживающиеся всех правил ЗОЖ, помолодели на 3 года, а вот те, кто игнорировал спорт и употреблял неправильную пищу, на столько же состарились. Исследователи уверены, что это научный прорыв и в дальнейшем данный метод станет хорошим вариантом для снижения биологического возраста.

Источник: www.kp.ru



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