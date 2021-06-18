Загадочная черная маска появилась на могиле Армена Джигарханяна

На могиле актера и режиссера Армена Джигарханяна неизвестный оставил странную черную маску. Этой информацией поделились журналисты, которые отправились на Ваганьковское кладбище, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится место захоронения народного артиста.

После появления сообщений в СМИ, что могила Джигарханяна находится в ненадлежащем состоянии, на ней появился небольшой холмик. Отмечается, что в период, когда там были фанаты, просто не довезли песок, чтобы его нормально оформить. Об этом рассказали работники кладбища, также они отметили, что к Джигарханяну регулярно приходят родственники.

Возле портрета режиссера кто-то оставил дешевую пластиковую маску черного цвета. Пока неизвестно, кто ее принес на могилу Армена Борисовича.

Напомним, что Армен Джигарханян скончался 14 ноября прошлого года в результате отказа почек. В последние месяцы жизни рядом с ним находилась бывшая супруга Татьяна Власова.

Источник: www.eg.ru