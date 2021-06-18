 

Загадочная черная маска появилась на могиле Армена Джигарханяна

18.06.2021, 15:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На могиле актера и режиссера Армена Джигарханяна неизвестный оставил странную черную маску. Этой информацией поделились журналисты, которые отправились на Ваганьковское кладбище, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится место захоронения народного артиста.
После появления сообщений в СМИ, что могила Джигарханяна находится в ненадлежащем состоянии, на ней появился небольшой холмик. Отмечается, что в период, когда там были фанаты, просто не довезли песок, чтобы его нормально оформить. Об этом рассказали работники кладбища, также они отметили, что к Джигарханяну регулярно приходят родственники.

Возле портрета режиссера кто-то оставил дешевую пластиковую маску черного цвета. Пока неизвестно, кто ее принес на могилу Армена Борисовича.

Напомним, что Армен Джигарханян скончался 14 ноября прошлого года в результате отказа почек. В последние месяцы жизни рядом с ним находилась бывшая супруга Татьяна Власова.

Источник: www.eg.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Корпорация Lenovo разработала линейку «умных» очков с дополнительной реальностью

09.07 / Лиза Арзамасова ответила на критику ее романа с Ильей Авербухом

18.02 / Ресурсные войны: Китай планирует сократить поставки редкоземельных элементов в США

19.10 / Анна Невская о борьбе с искушениями и использовании возможностей

04.09 / Мнение: Четыре года на защите путинизма

11.06 / Только водой или с мылом: как правильно мыть фрукты и овощи?

28.04 / Память о песчинке

29.06 / Максим Виторган показал фото в постели с двумя женщинами

03.02 / В пустыне Сахара найдены гравюры с изображением животных

17.06 / Ученые выяснили, как предки человека освещали свои пещеры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика