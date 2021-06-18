 

“Светится счастьем”, “Какая же вы невероятная красавица”. Беременная Осадчая в откровенном наряде вызвала в сети фурор

18.06.2021, 15:04, Новости дня
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Ведущая, которая вскоре в третий раз станет матерью, надела платье поверх черного топа. Образ Осадчей дополнил головной убор в виде чалмы.

На заглавном фото ведущая запечатлена сидящей на диване – она демонстрирует в кадре обнаженные бедра в разрезе платья. На втором фото ведущая позирует на террасе на фоне моря в лучах заката.

“Светское лето. Перелеты, съемки. Съемки, перелеты”, – подписала она фото.

“Еще красивее сделала вас беременность”, – оценили снимки поклонники ведущей.

“Какая же вы невероятная красавица. Берегите себя”, – прокомментировали фото подписчики.

“Красивая Катя – вся светится счастьем”, – написали в комментариях фолловеры.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программы “Світське життя”, “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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