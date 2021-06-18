«За меня люди месяцами на митинги ходили»: Дегтярёв предсказал свою победу на грядущих губернаторских выборах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв призвал сторонников «открывать шампанское и бронировать яхту для прогулки по Амуру».

Так он планирует отметить свою победу на осенних выборах главы региона.

Глава региона уверен, что помимо реальных достижений за первый год работы, он пользуется большой популярностью у местных жителей. Поэтому его потенциальным соперникам ничего не светит на грядущих выборах.

– Вы сами всё видели. Несколько месяцев тысячи людей в свой выходной день выходили на улицы и площади Хабаровска с акциями в мою поддержку. Мне было очень приятно. Объективно говоря, ни у кого из моих оппонентов нет такого уровня доверия. И не столь важно, от какой он политической намерен выдвигаться. Пусть это будет хоть КПРФ, хоть «Единая Россия», хоть «Единый Китай» – шансов никаких. Я бы советовал соперникам снять свои кандидатуры и не позориться. Думаю, даже Компартия не будет против, они хорошо помнят, как отлично проходят выборы с участием только одного кандидата, – сказал губернатор.

Дегтярёв добавил, что посещал в следственном изоляторе предыдущего главу региона и своего однопартийца Сергея Фургала. В ходе визита он получил ценные сведения.

– Сергея Ивановича я знаю очень хорошо. У нас с ним дружеские отношения. Он был очень рад, когда я получил назначение. Также он мне рассказал обо всех группировках в крае и о том, как с ними нужно работать. И вот я работаю: кому-то законодательство российское зачитываем, с кем-то приходится договариваться, а политика – это и есть искусство договариваться, – заключил Дегтярёв.

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