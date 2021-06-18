 

В Минобороны России заявили о создании жвачки от коронавируса

18.06.2021, 14:58, Разное
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Специалисты Министерства обороны России рассказали о разработке препарата от коронавирусной инфекции COVID-19. Он будет выпущен в уникальной форме: лекарство сделают в виде жевательной резинки.

Над созданием препарата работают специалисты 48-го ЦНИИ Минобороны. Помимо жвачек в институте микробиологии планируют сделать лекарство в виде пастилы и таблеток, однако конкретные сроки начала производства и продажи необычного средства пока не называются, сообщает Vse42.ru.



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