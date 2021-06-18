В Москве начнут оказывать плановую медпомощь только привитым пациентам

В ведомстве отметили, что теперь перед госпитализацией медики будут проверять у человека наличие прививки от коронавируса. В столичном департаменте уточнили, что нововведение не будет распространяться на пациентов, которые страдают от онкологических и гематологических заболеваний.

Также исключение сделают для тех, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. В ведомстве добавили, что экстренная медицинская помощь будет оказываться всем, независимо от прививки. Оперативные вмешательства и другие манипуляции будут проводиться им в полном объеме.

Ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась в середине июня. За прошедшие сутки в городе обнаружили 9 056 заразившихся. Днем ранее оперативный штаб заявил о 6 195 больных. Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось более 21 тысячи москвичей.

Единственный способ победить COVID-19 – сделать прививку. Из-за нового всплеска заражений в столице была введена обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг. Сотрудники получат первый компонент прививки до 15 июля этого года, второй – до 15 августа.

Россиянам сегодня доступны три вакцины от коронавируса на выбор – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак”. Все препараты уже доказали свою эффективность и безопасность.