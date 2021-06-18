 

Мнение: Красные линии

18.06.2021, 14:48, Разное
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Встреча Путина и Байдена завершилась буквально только что, но повестку очевидно перебил переход к насильственной вакцинации в России, что, безусловно, людей беспокоит существенно сильнее, чем абстрактные и мифические победы нашего вождя. Разнообразные вечерние М. взорвались криками радости по поводу встречи, но по правде говоря, это больше напоминает попытку подогнать результат под установку. В качестве доказательства одержанной победы демонстрировались какие-то странные знаки и намёки вроде того, что Путин сидел справа, что якобы по этикету свидетельствует о том, что он — хозяин встречи, что в этот раз он выплясывал ногами не как обычно — хаотически, а в ритме победного марша, что на пресс-конференции он врал более вдохновенно и с радостью на лице. Ну, и прочая подобная ахинея.

В реальности все выглядит гораздо прозаичнее — Байден буквально вызвал Путина под конец своей поездки по Европе, поставил ему какие-то условия, дал на их выполнение полгода и на час раньше свернул встречу. Радость Путина в рамках такого подхода объясняется тоже вполне буднично — перед встречей американцы намекали, что Байден выкатит условия абсолютно неприемлемого уровня и с космическими угрозами. На самой встрече уровень угроз оказался поменьше ожидаемого, что и послужило причиной для радости и вздоха облегчения. Обычное персонализированное управление, которое американцы, имеющие дело с десятками разнообразных банановых диктаторов у себя на задворках, освоили давно и уверенно. С примитивными существами вести дела несложно.

В целом задача Байдена была понятной еще до встречи — ему нужны предсказуемые действия (либо бездействие) Кремля в будущей схватке США и Китая. Саксонская школа управления — это всегда выстраивание ограничительных линий. Что управляемый объект делает внутри этих линий — их не беспокоит. Да хоть пусть на голове стоит. Но выход за границы дозволенного будет пресекаться быстро и жестко. Байден действует строго в рамках этой управленческой школы: Кремлю предъявлены «красные линии» и санкции за выход из них. А дальше — думайте сами.

Источник: Эль Мюрид



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