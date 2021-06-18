Собянин и индийский штамм – Личное мнение

Вчера столичный градоначальник Собянин поделился своим видением — сегодня, мол, в Москве будет 9 тысяч новых коронавирусных.

И вы знаете, я ему верю — сказал девять тысяч? Будет девять. Но в реальности дела обстоят ещё хуже.



Фото: Соцсети

Большинство моих друзей и знакомых, переболевших в первую и вторую волну, заболели снова.

Всё начиналось, как банальное ОРВИ.

Обычные сопли. На третий день уже чувствовали, что идут на поправку. С четвёртого дня — ухудшение, сутки-двое температура. Головная боль, боли в горле, потеря обоняния и изменение вкуса.

А в конце концов, положительный анализ на корононавирус — спасибо, Сергей Семёнович за всё!

Собянин агитирует за прививки — ну, это даже не агитация, а добровольно принудительная процедура. Симоньяниха, съев бобра, обещает своим сотрудникам премию — сделаешь прививку, получишь денежку, а Москва и Подмосковье разыгрывают за прививки автомобили и квартиру в Серпухове (не ведитесь на халяву, не продадите это говно потом).

Что тут скажешь?

Если болеют люди, уже тяжело переболевшие в прошлом, поможет ли тотальная вакцинация?

Конечно, она снизит вероятность тяжёлого течения болезни, но защитит ли, когда индийский штамм, как подозревают, стал намного более заразным?

Боюсь быть лучшим прогнозистом, чем Сергей Семёнович, который рассказывает о пробках из машин Скорой помощи, но, зайки, похоже всё начинается сначала, но в ещё более худшем варианте.

Что думаете? Болели уже повторно? Болели после прививки? Ссыте?

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