 

Как всего за один час сшить юбку для беременных. Она получается очень удобной

18.06.2021, 14:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Беременность – это особенное время, волнительное и счастливое. И, конечно же, будущей маме не обойтись без красивой и удобной одежды. Представленные в магазинах вещи стоят немало, но далеко не всегда подходят беременным. Например, стандартная юбка вполне может давить в поясе или же не обладать удобной длиной.

Между тем, красивую и по-настоящему удобную юбку вполне можно сшить своими руками, это очень просто и не займет много времени. И, конечно же, носить такую юбку могут и те, кто не находится в положении.

Что потребуется для пошива юбки?

Для того чтобы самостоятельно сшить красивую и удобную юбку, понадобится следующее:

старая трикотажная футболка – из нее шьется пояс;любая ткань, которая вам нравится, красиво смотрятся крепдешин, сатин, ситец, лен;швейные принадлежности и машинка.

Что касается размеров отреза ткани, то он полностью зависит от того, какую именно юбку вам удобно носить. В представленном проекте на пошив потребовался отрез ткани шириной в 1,4 метра. Размер футболки должен быть таким, чтобы из нее получился удобный, не сдавливающий и достаточно высокий пояс.

Этап первый: раскрой пояса

Выкроить из старой футболки пояс очень легко, не потребуется ни снимать мерки, ни создавать бумажный шаблон.

Сделать нужно следующее:

разложить футболку на столе;отрезать от нее верхнюю часть, по линии подмышек;сложить пополам отрезанную часть так, чтобы получился пояс.

Таким образом получится двуслойный эластичный и мягкий широкий пояс, очень удобный для беременных. Остается лишь пришить к нему ткань так, чтобы получилась длинная юбка.

Этап второй: пошив юбки

Лучший способ сшить такую юбку – это надеть пояс и попросить другого человека пришить к нему ткань. Однако беременные женщины обычно бывают суеверны, а шить на человеке, как известно, дурная примета.

Сделать нужно следующее:

Сложить отрез ткани посередине, изнаночной стороной наружу.Скрепить портновскими булавками.Сметать и прострочить на машинке боковой шов, оставив в нижней части свободный участок для оформления разреза.Приметать верхнюю часть юбки к поясу, а потом прострочить швом зигзаг;Подогнуть край подола.Зафиксировать подгиб булавками или сметать, а потом прострочить на машинке.

На этом работа завершена, красивая, удобная и стильная юбка готова. И, конечно же, не стоит ограничиваться пошивом одной юбки.

Сшитое из футболки и отреза ткани изделие необычайно удобно, да и выглядит весьма стильно и элегантно. Поэтому нужно сшить несколько юбок, часть из них вполне можно носить в качестве домашней одежды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Врачи-диетологи назвали наиболее вредные сочетания продуктов

24.12 / Ученые назвали фактор, который сильнее всего связан с хорошим психическим здоровьем

28.08 / Я – москвичка! – Личное мнение

08.06 / В Россию прибыл смартфон ZTE Blade A51 с NFC за 9 490 рублей

27.01 / По Испании прокатилась серия землетрясений

12.08 / Никита Ефремов рассказал, как в детстве стал жертвой домогательств

03.05 / Прохор Шаляпин воссоединился с Копенкиной в Сочи

23.03 / Мелания Трамп поздравила сына с днем рождения, но это мало кому понравилось

15.03 / Мнение: Запад показал больную реакцию на «Спутник»

13.05 / В аварии с мотоциклом пострадал подросток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика