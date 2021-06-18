Как всего за один час сшить юбку для беременных. Она получается очень удобной

Беременность – это особенное время, волнительное и счастливое. И, конечно же, будущей маме не обойтись без красивой и удобной одежды. Представленные в магазинах вещи стоят немало, но далеко не всегда подходят беременным. Например, стандартная юбка вполне может давить в поясе или же не обладать удобной длиной.

Между тем, красивую и по-настоящему удобную юбку вполне можно сшить своими руками, это очень просто и не займет много времени. И, конечно же, носить такую юбку могут и те, кто не находится в положении.

Что потребуется для пошива юбки?

Для того чтобы самостоятельно сшить красивую и удобную юбку, понадобится следующее:

старая трикотажная футболка – из нее шьется пояс;любая ткань, которая вам нравится, красиво смотрятся крепдешин, сатин, ситец, лен;швейные принадлежности и машинка.

Что касается размеров отреза ткани, то он полностью зависит от того, какую именно юбку вам удобно носить. В представленном проекте на пошив потребовался отрез ткани шириной в 1,4 метра. Размер футболки должен быть таким, чтобы из нее получился удобный, не сдавливающий и достаточно высокий пояс.

Этап первый: раскрой пояса

Выкроить из старой футболки пояс очень легко, не потребуется ни снимать мерки, ни создавать бумажный шаблон.

Сделать нужно следующее:

разложить футболку на столе;отрезать от нее верхнюю часть, по линии подмышек;сложить пополам отрезанную часть так, чтобы получился пояс.

Таким образом получится двуслойный эластичный и мягкий широкий пояс, очень удобный для беременных. Остается лишь пришить к нему ткань так, чтобы получилась длинная юбка.

Этап второй: пошив юбки

Лучший способ сшить такую юбку – это надеть пояс и попросить другого человека пришить к нему ткань. Однако беременные женщины обычно бывают суеверны, а шить на человеке, как известно, дурная примета.

Сделать нужно следующее:

Сложить отрез ткани посередине, изнаночной стороной наружу.Скрепить портновскими булавками.Сметать и прострочить на машинке боковой шов, оставив в нижней части свободный участок для оформления разреза.Приметать верхнюю часть юбки к поясу, а потом прострочить швом зигзаг;Подогнуть край подола.Зафиксировать подгиб булавками или сметать, а потом прострочить на машинке.

На этом работа завершена, красивая, удобная и стильная юбка готова. И, конечно же, не стоит ограничиваться пошивом одной юбки.

Сшитое из футболки и отреза ткани изделие необычайно удобно, да и выглядит весьма стильно и элегантно. Поэтому нужно сшить несколько юбок, часть из них вполне можно носить в качестве домашней одежды.