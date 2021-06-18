Чтобы не тратить драгоценное время: стрижки, для которых не требуется укладка

Укладка прически порой занимает очень много времени. Особенно это неудобно, когда каждое утро необходимо бежать на работу или учебу. Чтобы максимально ускорить процесс создания безупречного вида, необходимо правильно подобрать стрижку. Для представительниц прекрасного пола специалисты придумали множество вариантов.

Огромный вклад в развитие искусства стрижек и причесок внес Видал Сассун. Благодаря легендарному парикмахеру появились стрижки, позволяющие их обладательницам не тратить время на завивку или выпрямление волос. Достаточно помыть голову и правильно высушить локоны, и прическа готова.

Видал Сассун является автором таких стрижек, как сессун, боб, каре, пикси. Это набор удивительных причесок, которые пользуются большой популярностью сегодня, в век информационных технологий и больших скоростей, когда нет времени на создание гламурного или делового образа. Рассмотрим все перечисленные и другие стрижки, помогающие представительницам прекрасного пола выглядеть идеально, затрачивая минимум времени на создание прически.

Полезные правила отношения к своей прическе

В современном мире существует направление, которое назвали “Мыть и идти”. Если вы желаете присоединиться к этому движению, то вам следует запомнить некоторые правила:

Первое, что нужно усвоить: не мешать своей природной красоте. Не нужно прямые волосы завивать, а вьющиеся выпрямлять. Это наносит большой вред вашим локонам.Лучший способ сохранить и подчеркнуть естественную красоту – это прислушаться к мнению профессионалов. То есть следует сходить к стилисту и вместе с ним найти свою прическу, которая будет вас украшать и радовать одновременно. С ней вы будете себя чувствовать комфортно. Укладка при правильно выбранной стрижке должна занимать не более 15 минут.Для того чтобы локоны выглядели красиво и стильно, необходимо позаботиться об их здоровье.При прямых волосах желательно использовать многослойную стрижку.Идеален выбор прически с ровными краями.

А теперь подробнее о стрижках, позволяющих уменьшить время на укладку.

Рваный каскад

Это стрижка, которая выполняется слоями с использованием специальной филировки. Она придает волосам дополнительный объем, в результате чего вы сможете всегда выглядеть безупречно. Рваный каскад будет также уместен при волнистых локонах. Процесс сушки должен быть естественным, что позволит получить стильный и привлекательный результат.

Гарсон

В данном случае филируется затылок, виски и челка. Стрижка очень короткая, подходит дамам с правильными чертами лица.

Пикси

Этот вариант прически идеально подходит девушкам, имеющим узкое худенькое лицо и мелкие черты. Даже тонкие волосы при этом будут казаться пышными и объемными.

Короткий боб

Если локоны не густые, предпочтение следует отдать многослойной прическе. Волосы при этом стригутся от коротких к длинным.

Сессун

В данной стрижке предусмотрена короткая ровная челка и четкая линия вокруг головы. Пряди по бокам короче, чем в области затылка.

Каре

Прямые четкие линии обеспечивают безупречный вид. Можно использовать небольшое количество пенки для волос.

Французская прическа

Техника предусматривает стрижку прядей при сильном натягивании. Для зоны на висках может использоваться специальная бритва.

Рапсодия

Главная особенность прически заключается в разнице между основной длиной и локонами на макушке и в наличии ступенчатой стрижки у лица.

Гаврош

Эта прическа для девушек с некрупными чертами лица. Пряди по всей голове стригутся коротко. На затылке остаются длинные локоны.

Какой бы вариант стрижки вы ни выбрали, главное, чтобы она подходила именно вам и приносила максимум положительных эмоций.