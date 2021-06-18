Путин подписал указ

…о назначении выборов депутатов Госдумы восьмого созыва на 19 сентября.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Согласно закону «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», выборы депутатов Госдумы нового созыва назначаются президентом, а решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 110 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

С этого года действует норма о «многодневном голосовании» на выборах разных уровней. Все эти дни считаются основными, и запрет на агитацию начинает действовать накануне первого из них.

Вместе с выборами в Госдуму 19 сентября будут проходить региональные и муниципальные выборы. Как выяснил «Коммерсант», власти Москвы планируют устроить акцию «Миллион призов» для тех, кто проголосует на выборах, а Свердловской области технологи прорабатывают возможность вручить недорогой презент каждому участнику голосования — например, шоколадку «Аленка», как это было во время недавних праймериз «Единой России».

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Ранее, 4 июня, Путин подписал закон, запрещающий гражданам участвовать в выборах, если они были «причастны» к деятельности экстремистских организаций. Согласно документу, учредители и руководители признанных экстремистскими организаций не смогут избираться в течение пяти лет с момента запрета деятельности, а члены и другие причастные к ее работе — в течение трех.

Под «причастностью» понимаются заявления в поддержку организаций, в том числе в интернете, перечисление им денег, а также другая помощь в том числе в рамках одного мероприятия. Решать, причастен ли человек, будет суд.

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