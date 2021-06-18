Внимание к деталям: Кейт Миддлтон запустила социально значимый проект в украшении, посвященном ее детям

Несколько часов назад в Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских появилось небольшое видео, в котором 39-летняя Кейт Миддлтон объявила о начале работы их с мужем, принцем Уильямом, нового Фонда – The Royal Foundation Centre for Early Childhood. Этот благотворительный центр будет работать на повышение осведомленности относительно проблем у маленьких детей и проведение новых исследованиях о влиянии разных факторов на детей дошкольного возраста.

Проект, о котором герцогиня поделилась в двух тизерах, опубликованных ранее в социальных сетях на этой неделе, направлен на преобразование общества для будущих поколений, – гласит официальное заявление пресс-службы Кенсингтонского дворца.

Стоит отметить, что герцогиня Кембриджская почти 10 лет подробно изучает, как некоторые из самых тяжелых проблем британского общества, включая наркомания, бездомные и ментальное здоровье, уходят корнями в ранние годы жизни человека. Поэтому создание своего фонда – логичный и одновременно большой шаг в ее общественной деятельности.

Первые пять лет жизни закладывают фундамент нашего будущего. Это период, когда мы учимся управлять своими эмоциями, заботиться и сочувствовать, и, в конечном итоге, устанавливать здоровые отношения с собой и другими. Это время, когда наше первое восприятие мира может на всю жизнь повлиять на наше умственное и физическое благополучие в будущем. То, что формирует наше детство, формирует потом нас как взрослых и как родителей, которыми мы становимся, – говорит Кейт.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Для съемок короткого видео Кейт Миддлтон выбрала довольно простой и в то же время наполненый смыслом образ: белый трикотажный топ в рубчик, очень похожий на тот, в котором мы ее видели во время вакцинации от коронавируса, золотые серьги и золотой кулон. Подвеску тоже могут многие помнить: в ней мать троих детей впервые появилась во время визита в детский центр Ely and Careau в Кардиффе в январе 2020 года. Напомним, на круглом медальоне от бренда Daniella Draper за £1070 есть трогательная гравировка. На золоте выбиты три буквы – “G, L, C”. Нетрудно догадаться, что это первые буквы имен ее с принцем Уильямом детей – принцев Джорджа и Луи, а также принцессы Шарлотты. Очаровательное дополнение – три крошечные звездочки, расположившиеся вокруг букв.

Подобный прием любила применять и Меган Маркл: летом 2019 года она дважды представила украшения в честь мужа Гарри и сына Арчи. В июле на Уимблдоне на шее герцогини висела цепочка с буквой “А”, а в сентябре того же года на US Open Меган сменила ее на два медальона с буквами “A” и “H” на каждом из них.

Кейт Миддлтон