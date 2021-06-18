В порт Одессы вошли два корабля НАТО

Британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNMLS Eversten F805 зашли в морской порт Одессы.

Отмечается, что британский эсминец встретился с лоцманским катером и встал у 19-го причала морвокзала. У 18-го причала пришвартовался фрегат ВМС Нидерландов. Корабли входят в эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет», который недавно отправился в кругосветный поход, передает ТАСС со ссылкой на издание «Думская».

Перед заходом в Одессу «Дефендер» и «Эверстен» провели совместные маневры с американским эсминцем USS Laboon DDG58. Британские эсминцы типа 45 уже бывали в Одессе несколько лет назад, тогда в порт заходили HMS Duncan и HMS Dragon.

В мае в Одессу зашел американский корабль береговой охраны «Гамильтон» после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины.